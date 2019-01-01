جنين: هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرّمان الأسير المحرر وشاحي

رام الله /سما/

كرّم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، الأسير المحرر شادي فارس وشاحي من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، الذي أفرج عنه قبل شهرين بعد أن أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحضور مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومدير هيئة الأسرى سياف أبو سيف، ورئيس لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر وعائلة وشاحي وأعضاء من حركة “فتح” في القرية.

وقال أبو بكر إن قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة والحكومة وجميع أبناء شعبنا حتى تبييض السجون، موضحًا أن تكريم الأسير المحرر وشاحي يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى السابقين، على ما قدموه للوطن على مدار سنوات الأسر.

وفي سياق متصل، زار الوفد عائلة الأسير إسلام وشاحي الذي كان من المفترض أن ينال حريته اليوم بعد اعتقال دام 19 عامًا، والآن يواجه حُكمًا جديدًا بالسّجن الفعليّ قد يصل لمدة 12 عامًا على خلفية مواجهته لأحد السّجانين عام 2019 في سجن النقب، بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له وشاحي ورفاقه الأسرى في حينه.

وأعرب أبو بكر عن تضامنه مع عائلة الأسير وشاحي، مؤكدًا أن الدائرة القانونية في الهيئة تتابع قضية الأسير مع محاميه الخاص، حيث قررت محكمة الإحتلال عقد جلسة له الأسبوع القادم.

وثمنت عائلة وشاحي هذه اللفتة الوطنية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ودورهما المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

وفي نهاية الزيارة منح الوفد درع الحرية للأسير وشاحي، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا من سجون الاحتلال.