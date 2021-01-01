الصحة الإسرائيلية: حالتان مؤكدتان بـ “أوميكرون” و34 مشتبه بها

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك حالتين فقط تم تأكيد إصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى “أوميكرون”.

وبحسب الوزارة، فإن الأولى عادت من مالاوي وتم تطعيمها، والأخرى تم تطعيمها بثلاثة لقاحات وهي قادمة من جنوب افريقيا.

وأشارت إلى أن هناك 17 حالة مشتبه بإصابتها منهم 14 لم يتلقوا اللقاح، و3 غير ملقحين، ولم يتم بعد تلقي نتائج فحصهم، ومنهم 10 عائدين من الخارج، و7 لم يكونوا مسافرين مؤخرًا.

كما يوجد 17 حالة أخرى تم تعريفها على أنها أقل اشتباهًا وخرجت نتائج فحصها، وتقرر إعادة الفحص لها.