  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تثمن الموقف الماليزي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن الموقف الماليزي الرافض للتطبيع مع الاحتلال



غزة /سما/

 ثمنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، والذي تَمثل مؤخرًا برفض السماح للاعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة الإسكواش الدولية.

وأعربت حماس في بيان لها، عن أسفها لقيام اللجنة الدولية للإسكواش بإلغاء حق ماليزيا باستضافة البطولة.

وأشادت حماس، بالتزام ماليزيا التاريخي، ملكًا وحكومة وشعبًا، بمناهضة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، والذي أكدته ماليزيا مرارًا في السنوات الأخيرة.

وقالت “نؤكد تقديرنا لثبات ماليزيا في الجبهة الرافضة للتطبيع، وتضامنها معها لنيل حقها باستضافة هذه البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية دون اضطرار لقبول الوفود الصهيونية، فالكيان الصهيوني الذي يعتدي على الأرض والإنسان، وينتهك حرمة المقدسات، ويرتكب كل الجرائم بحق الشباب الفلسطيني، ويسعى إلى تدمير القطاع الرياضي الفلسطيني؛ هذا الكيان المجرم لا يستحق المشاركة في المحافل الدولية، بل يستحق المحاسبة على الجرائم، والملاحقة في الساحات كافة”. بحسب نص البيان.

#حركة حماس #ماليزيا #بطولة الإسكواش الدولية

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

انخفاض في سعر صرف الدولار

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

4ipj-25-730x438-1

هآرتس: رغم الحديث عن “كونفدرالية”: نعيش أنسب الأوقات لـ”حل الدولتين”

وزارة المالية توضح بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

اسرائيل

رغم وصفها بـ”الرهان الخطر”.. ما حاجة إسرائيل لنقل منظومة استخباراتها إلى النقب؟

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية