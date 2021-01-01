حماس تثمن الموقف الماليزي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

غزة /سما/

ثمنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، والذي تَمثل مؤخرًا برفض السماح للاعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة الإسكواش الدولية.

وأعربت حماس في بيان لها، عن أسفها لقيام اللجنة الدولية للإسكواش بإلغاء حق ماليزيا باستضافة البطولة.

وأشادت حماس، بالتزام ماليزيا التاريخي، ملكًا وحكومة وشعبًا، بمناهضة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، والذي أكدته ماليزيا مرارًا في السنوات الأخيرة.

وقالت “نؤكد تقديرنا لثبات ماليزيا في الجبهة الرافضة للتطبيع، وتضامنها معها لنيل حقها باستضافة هذه البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية دون اضطرار لقبول الوفود الصهيونية، فالكيان الصهيوني الذي يعتدي على الأرض والإنسان، وينتهك حرمة المقدسات، ويرتكب كل الجرائم بحق الشباب الفلسطيني، ويسعى إلى تدمير القطاع الرياضي الفلسطيني؛ هذا الكيان المجرم لا يستحق المشاركة في المحافل الدولية، بل يستحق المحاسبة على الجرائم، والملاحقة في الساحات كافة”. بحسب نص البيان.