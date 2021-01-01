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السجن 20 شهرًا ودفع تعويض مالي بحق مستوطن هاجم فلسطينيين في سلفيت

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 20 شهرًا ودفع تعويض مالي بحق مستوطن هاجم فلسطينيين في سلفيت



القدس المحتلة /سما/

أصدرت محكمة إسرائيلية، حكمًا بحق مستوطن، بالسجن 20 شهرًا، ودفع مبلغ تعويضي، بعد إدانته بارتكاب جريمة قومية بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المحكمة رفضت المصادقة على صفقة إقرار بالذنب بين فريق الدفاع عن المستوطن، والنيابة العامة.

وتضمن الحكم دفع المستوطن البالغ من العمر (18 عامًا)، بدفع مبلغ 60 ألف شيكل كتعويض لضحايا جريمته، والتي تمثلت في إلقاء الحجارة والقنابل الصوتية على منازل فلسطينية في قرية سرطة شمال غرب بلدة سلفيت، وذلك في شهر كانون ثاني الماضي.

وتسبب الهجوم بإصابة مواطن فلسطيني يبلغ من العمر (61 عامًا) بجروح طفيفة في وجهه جراء شظايا الزجاج، كما تضررت منازل المواطنين.

#محكمة إسرائيلية #اعتداءات المستوطنين

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