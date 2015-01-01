  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الطاقة الذرية": إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة عند مستوى يصل إلى 20%

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الذرية": إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة عند مستوى يصل إلى 20%



القدس المحتلة /سما/

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها تحققت أمس الثلاثاء من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 بالمئة في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 بالمئة.

وكان تقرير للوكالة ذكر الشهر الماضي أن إيران كانت تشغل 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو، ولكن دون الاحتفاظ بالمنتج المخصب.

ويأتي إعلان الوكالة تزامنا مع استئناف المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبعد توقف استمر خمسة أشهر، استأنف الدبلوماسيون يوم الاثنين محادثات إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 في خطوة أثارت غضب إيران وفزع الدول الأخرى الأطراف وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

#الوكالة الدولية للطاقة الذرية #ايران #محادثات فيينا #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

انخفاض في سعر صرف الدولار

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

4ipj-25-730x438-1

هآرتس: رغم الحديث عن “كونفدرالية”: نعيش أنسب الأوقات لـ”حل الدولتين”

وزارة المالية توضح بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

اسرائيل

رغم وصفها بـ”الرهان الخطر”.. ما حاجة إسرائيل لنقل منظومة استخباراتها إلى النقب؟

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية