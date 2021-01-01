بوتين يهدد الناتو: "نقل أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا تجاوز للخطوط الحمراء

موسكو /سما/

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي بأن روسيا سترد بقوة إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا ، وبأنها تتخطى بذلك "الخطوط الحمراء.

بعد ذلك ، حذرت دول الناتو بوتين من العدوان على أوكرانيا ، بينما اجتمع وزراء الخارجية في لاتفيا لمناقشة سيناريو تحالف عسكري لغزو محتمل لروسيا.

تصاعدت التوترات بين الناتو وروسيا بعد حشد ما يقرب من 100000 جندي روسي ، بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية وحتى الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ، بالقرب من حدود أوكرانيا.

وحذر هذه المرة من خطر هجوم روسي في الشتاء المقبل نظرًا لفشل اتفاق وقف إطلاق النار والمناخ السياسي المتدهور.