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بوتين يهدد الناتو: "نقل أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا تجاوز للخطوط الحمراء

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يهدد الناتو: "نقل أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا تجاوز للخطوط الحمراء



موسكو /سما/

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي بأن روسيا سترد بقوة إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا ، وبأنها تتخطى بذلك "الخطوط الحمراء.

بعد ذلك ، حذرت دول الناتو بوتين من العدوان على أوكرانيا ، بينما اجتمع وزراء الخارجية في لاتفيا لمناقشة سيناريو تحالف عسكري لغزو محتمل لروسيا.

تصاعدت التوترات بين الناتو وروسيا بعد حشد ما يقرب من 100000 جندي روسي ، بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية وحتى الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ، بالقرب من حدود أوكرانيا.

وحذر هذه المرة من خطر هجوم روسي في الشتاء المقبل نظرًا لفشل اتفاق وقف إطلاق النار والمناخ السياسي المتدهور.

#فلاديمير بوتين #روسيا #حلف الناتو #حلف شمال الاطلسي #الولايات المتحدة

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