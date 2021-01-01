السفير فايز أبو عيطة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجزائر

الجزائر /سما/

قدم السفير فايز أبو عيطة، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، سفيرا جديدا لدولة فلسطين لدى الجزائر.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف.

وأشاد السفير أبو عيطة بالمواقف الثابتة للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لنظيره الجزائري، معلنا عن زيارة مرتقبة للسيد الرئيس لجمهورية الجزائر تلبية لدعوة من الرئيس تبون.

وأعرب عن شكره وتقديره على المواقف الثابتة التي أعرب عنها الرئيس الجزائري، والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق تجاه القضية الفلسطينية".

وقال أبو عيطة: "إن الزيارة المرتقبة للرئيس عباس للجزائر، ستؤكد متانة العلاقات الفلسطينية الجزائرية التي تجاوزت الحدود، وسيتخللها التشاور مع الرئيس تبون وإطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأن انعقاد القمة العربية على أرض الجزائر في آذار/مارس من العام المقبل، والتعاون في كافة المجالات بما يحقق المصلحة للدولتين والشعبين".