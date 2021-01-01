وزارة المالية توضح بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

رام الله /سما/

أكدت وزارة المالية أن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع، وبذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الان هو مبلغ 602 مليون شيكل وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية وذلك وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات.