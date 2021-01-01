الأزهر يدين اقتحام رئيس دولة الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

القاهرة /سما/

أدان الأزهر الشريف، اقتحام رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقال الأزهر في بيان له، اليوم الأربعاء، إن هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكا واعتداء على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وقوة وتمسكا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية.

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات، مطالبا المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات، وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.