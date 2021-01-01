جامعة النجاح ترد على اشتيه بشأن دعم المستشفى الجامعي واعتماد البرامج الأكاديمية

نابلس /سما/

قالت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إن تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بشأن الحوالات النقدية المحولة إلى الحسابات البنكية للمستشفى الجامعي خلال عام 2021 بلغت 79 مليون شاقل.

وأكدت الجامعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ما تم تحويله إلى المستشفى الجامعي خلال العام 2021، بلغ 27.7 مليون شاقل فقط.

ونوهت، إلى أن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تصل إلى 400 مليون شاقل، وان المبالغ التي تحصل عليها الجامعة ما هي إلا سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى إلى المرضى من حملة تأمين وزارة الصحة الفلسطينية والخدمات الطبية العسكرية من الذين يتم تحويلهم لتلقي العلاج لدى المستشفى الجامعي بموجب اتفاقيات رسمية.

وشددت، على أن الحوالات التي تحدث عنها اشتية لا تندرج في إطار المساعدات والمنح أو الهبات، ولا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة في علاج المرضى المحولين إلى المستشفى.

كما وعلقت الجامعة على تصريحات اشتية، باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 19 برنامجا أكاديميا خلال 2021، قائلة، إن "الجامعة لديها 24 برنامجا تقدمت لها من أجل الاعتماد ولم تزل معلقة، على الرغم من حاجة سوق العمل إليها".