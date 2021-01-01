  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوبك+" تتحدث عن تأثير أوميكرون على أسواق النفط

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوبك+" تتحدث عن تأثير أوميكرون على أسواق النفط



القدس المحتلة /سما/

تحدث تقرير لمجموعة "أوبك+" عن تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أسواق النفط، وسط حالة من القلق بسبب مخاوف بتراجع الطلب على النفط بسبب المتحور.

وقال تقرير للمجموعة، التي تضم منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها بما ذلك روسيا، إن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط لم يظهر بعد، إذ إن قابلية العدوى وشدة الأعراض ليست واضحة بعد.

وأشار التقرير إلى أن تكتل "أوبك+" يتوقع زيادة فائض النفط إلى مليوني برميل يوميا في يناير المقبل و3.4 مليون برميل يوميا في فبراير المقبل و3.8 مليون برميل يوميا في مارس 2022.

وقال التقرير "بشكل عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في إفريقيا وأوروبا".

وعن تأثير قرار كبار مستهلكي النفط بسحب كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها في الأسواق والذي تم بمبادرة من الولايات المتحدة، قالت المجموعة إنها تتوقع أن يكون تأثير عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ضئيلا لأن بعضها طوعي وبعضها تبادلات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 3% وذلك بعد خسائر فادحة تعرضت لها يوم أمس ويوم الجمعة الماضي بسبب المخاوف الاقتصادية بسبب المتحور "أوميكرون".

وتعقد اليوم منظمة "أوبك" اجتماعا اليوم، على أن تجتمع مجموعة "أوبك+" غدا الخميس لبحث الأوضاع في سوق النفط.

#مجموعة أوبك+ #متحور أوميكرون #أسواق النفط

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

انخفاض في سعر صرف الدولار

الاونروا تعلن عن دفع رواتب موظفيها قبل العاشر من ديسمبر القادم

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

رغم وصفها بـ”الرهان الخطر”.. ما حاجة إسرائيل لنقل منظومة استخباراتها إلى النقب؟

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

20211130104442

مسؤول في حماس : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"

الاتصالات الفلسطينية