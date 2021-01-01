أوبك+" تتحدث عن تأثير أوميكرون على أسواق النفط

القدس المحتلة /سما/

تحدث تقرير لمجموعة "أوبك+" عن تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أسواق النفط، وسط حالة من القلق بسبب مخاوف بتراجع الطلب على النفط بسبب المتحور.

وقال تقرير للمجموعة، التي تضم منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها بما ذلك روسيا، إن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط لم يظهر بعد، إذ إن قابلية العدوى وشدة الأعراض ليست واضحة بعد.

وأشار التقرير إلى أن تكتل "أوبك+" يتوقع زيادة فائض النفط إلى مليوني برميل يوميا في يناير المقبل و3.4 مليون برميل يوميا في فبراير المقبل و3.8 مليون برميل يوميا في مارس 2022.

وقال التقرير "بشكل عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في إفريقيا وأوروبا".

وعن تأثير قرار كبار مستهلكي النفط بسحب كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها في الأسواق والذي تم بمبادرة من الولايات المتحدة، قالت المجموعة إنها تتوقع أن يكون تأثير عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ضئيلا لأن بعضها طوعي وبعضها تبادلات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 3% وذلك بعد خسائر فادحة تعرضت لها يوم أمس ويوم الجمعة الماضي بسبب المخاوف الاقتصادية بسبب المتحور "أوميكرون".

وتعقد اليوم منظمة "أوبك" اجتماعا اليوم، على أن تجتمع مجموعة "أوبك+" غدا الخميس لبحث الأوضاع في سوق النفط.