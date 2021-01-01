PalPay والمجلس الأعلى للشباب والرياضة يوقعان اتفاقية للاستفادة من السداد الإلكتروني لاشتراكات ماراثون فلسطين الدولي

رام الله/سما/

وقعت شركة PalPay الشركة الرائدة لحلول السداد الإلكتروني في فلسطين، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين المشاركين من مختلف محافظات الضفة الغربية في ماراثون فلسطين الدولي، والذي سينظم في مدينة بيت لحم في 18 من آذار القادم، من تسديد رسوم الاشتراك في الماراثون من خلال مراكز التسديد المعتمدة لدى شركة PalPay.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقرّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مدينة البيرة، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، والسيد منذر مسالمة وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور السيدة اعتدال عبد الغني مدير عام ماراثون فلسطين الدولي، والسيد شفيق بالي مدير المبيعات في شركة PalPay، والسيد يوسف زيد مدير علاقات الأفراد في الشركة.

وأكد القواسمي أن اهتمام شركة PalPay بتوقيع الاتفاقية لتوفير خدمات السداد الإلكتروني، يأتي من باب حرصها على تسهيل تسديد رسوم الاشتراك في الماراثون عبر توفير وسيلة إلكترونية آمنة ومن خلال مئات مراكز السداد الإلكتروني المعتمدة لدى الشركة والمنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية، بما سيسهم في تشجيع الرياضيين والرياضيات والعائلات والمواطنين الأفراد من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى رأسها مدينة القدس من المشاركة في ماراثون فلسطين الدولي.

وأضاف القواسمي "نحن نفخر بالمساهمة في التسهيل على المواطنين والرياضيين للمشاركة في هذا الحدث الدولي، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في توظيف التكنولوجيا المالية المتطورة لدعم الأنشطة الرياضية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الفعاليات والقطاعات، ونشر ثقافة الاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية وإنجاز مختلف المعاملات المالية بأحدث الأدوات الرقميةالمدعومة بأنظمة الأمان الرقمي الحديثة.

وأعرب القواسمي عن اعتزازه بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لا سيما وأن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لقطاعي الرياضة والصحة اللذين يكملان بعضهما بعضاً في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافة الرياضة والتي تدعّم الصحة. مثمناً دور المجلس وجهوده لدعم وتشجيع مختلف أشكال الرياضة في فلسطين ودعم الرياضيين من أجل تكريس وجود فلسطين الرياضي على الساحة الإقليمية والدولية.

كما أردف أن شركة PalPay حرصت على تطوير أنظمتها للدفع الإلكتروني وتوقيع العقود مع المئات من التجار ونقاط البيع لضمان تمكين الجميع من الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة. متمنياً أن تسهم الاتفاقية في تشجيع مختلف الشرائح والفئات على المشاركة في الماراثون والالتزام بالممارسات الرياضية والصحية التي تمنح مجتمعنا الفلسطيني حياة صحية بدنياً وذهنياً، إضافة إلى ما سيسهم به هذا الماراثون في نقل رسالة فلسطين إلى العالم وإبراز صورتها الحضارية والرياضية.

من جهته أشاد مسالمة بالتكنولوجيا المتطورة التي تقدمها شركة PalPay من أجل تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين. معبراً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتي من شأنها أن تمكن كافة المشتركين والراغبين بالمشاركة من التسجيل وتسديد رسوم الاشتراك في الماراثون بكل سهولة.

وأوضح مسالمة أنه من خلال الاتفاقية بات بإمكان الجميع تسديد رسوم الاشتراك عبر مراكز البيع المعتمدة لدى PalPay والمنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية. مشيراً إلى أن باب التسجيل للمشاركة في الماراثون سينتهي في الرابع من آذار المقبل.

ودعا مسالمة جميع المواطنين إلى المشاركة في الماراثون في بيت لحم والذي سيشارك فيه رياضيون ومهتمون من مختلف دول العالم. مؤكداً أن المشاركة في الماراثون مهمة من أجل التأكيد على رسالته المتمثلة في تعزيز ثقافة الرياضة وخاصة رياضة الركض، وإبراز وجه فلسطين الثقافي والرياضي والاجتماعي أمام العالم. مضيفاً أن الماراثون سيسهم في تعريف المشاركين من دول العالم على معالم مدينة بيت لحم الدينية والأثرية والحضارية، بما سيشجع السياحة في بيت لحم وينعش اقتصادها خاصة بعد التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا.