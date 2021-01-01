مركز: 365 حالة اعتقال خلال تشرين ثاني بينهم 42 طفلاً و8 سيدات

غزة /سما/

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، (365) حالة اعتقال بينهم 44 طفلاً، و8 سيدات، خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم.

وقال المركز في بيان له، إن سلطات الاحتلال واصلت الشهر الماضي من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القدس كانت في صدارة أعداد المعتقلين والتي بلغت (130) حالة اعتقال، تلتها مدينة الخليل والتي شهدت (48) حالة اعتقال.

ورصد التقرير 10 حالات اعتقال من قطاع غزة بينهم خمسة صيادين من “عائلة الهسي” خلال عملهم في صيد السمك مقابل شواطئ جنوب القطاع، وتم الإفراج عنهم بعد التحقيق، بينما اعتقلت التاجر “محمود سامي أحمد”، على معبر بيت حانون، ايرز، واعتقلت المواطن “حسن ابو مصطفى” من سكان خانيونس أثناء مغادرته معبر بيت حانون لمستشفيات الداخل لعلاج زوجته المريضة، بينما اعتقلت ثلاثة شبان بحجة تجاوز السلك الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع.

كما واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحفيين والإعلاميين حيث اعتقلت الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي، بعد مداهمة منزل عائلته في قرية حبلة قرب قلقيلية، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه، كما اعتقلت الصحفي صبري جبريل بعد مداهمة واقتحام منزله في بيت لحم.

بينما استدعت مخابرات الاحتلال الصحفي في وكالة “جي ميديا” علاء الريماوي، وحققت معه مدة ست ساعات حول عمله الصحافي، في معسكر “عوفر” برام الله، وابلغته بمنعه من السفر، واحتجزت الصحافية المحررة بشرى الطويل، وحققت معها بخصوص عملها الصحفي مدة أربع ساعات في معسكر “عوفر” قرب برام الله، وأفرجت عنها بعد تهديدها واتهامها بالتحريض.

وبين المركز، أن الاحتلال واصل خلال شهر تشرين الثاني الماضي استهداف الاطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 42 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل نسيم محمد حجازي 11 عامًا، من بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلة، والطفلين آدم الصفدي، ومحمد الوحش 14 عامًا، من بلدة بيت صفافا، جنوب القدس.

كما واصل الاحتلال خلال الشهر الماضي استهداف النساء بالاعتقال حيث رصد 8 حالات اعتقال لنساء فلسطينيات وهن المواطنة أمل برادعيه 40 عامًا مع زوجها بسام غنيمات من الخليل، كما اعتقلت السيدة أرين يوسف المغربي من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد مداهمة منزلها.

بينما اعتقلت والدة الشهيد عمر أبو عصب من القدس مع زوجها وابنها، واعتقلت كذلك الفتاة آية 20 عامًا، ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس، وزوجته كما استدعت والدته سميرة السويطي 69 عامًا.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة نبيلة ابو الصبري 50 عامًا من مخيم الجلزون، للضغط على نجلها الأسير المحرر أحمد أبو الصبري لتسليم نفسه، كذلك اعتقلت صابرين نضال زيود من جنين وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود، واعتقلت المواطنة رشا طارق العيساوي 36 عامًا، بعد دهم منزلها وتفتيشه خلال اقتحام قرية العيساوية، شمالي شرق مدينة القدس.

بينما سلمت المرابطتين خديجة محمد خويص 44 عامًا، وهنادي محمد الحلواني 41 عامًا، بلاغين لمراجعة المخابرات.

وبين مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (87) قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.