  1. الرئيسية
  2. الصحة

الصحة العالمية: لا حاجة لتطوير لقاح جديد ضد أوميكرون

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لا حاجة لتطوير لقاح جديد ضد أوميكرون



سما /وكالات/

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المتحور "دلتا" أصبح المتحور السائد في أوروبا.

وأوضح المسؤول أنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا"، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".

وأعلن أنه "تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون"، لافتا إلى أنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون، ونعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية".

#منظمة الصحة العالمية #متحور أوميكرون #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

الاونروا تعلن عن دفع رواتب موظفيها قبل العاشر من ديسمبر القادم

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأخبار الرئيسية

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

20211130104442

مسؤول في حماس : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

الاتصالات الفلسطينية