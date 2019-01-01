  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير خطير للمخابرات الأمريكية: 11 دولة عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي والطقس القاسي

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير خطير للمخابرات الأمريكية: 11 دولة عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي والطقس القاسي



القدس المحتلة /سما/

حدد تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية 11 دولة يمكن أن تعاني من الضعف وعدم الاستقرار الجيوسياسي ، بسبب تغير المناخ وسيؤدي بشكل متزايد إلى تفاقم المخاطر على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول تقرير استخباراتي وطني حول تغير المناخ في العالم.

ووفقًا للتقرير حسب قناة 14 العبرية ، من المتوقع أن تواجه أفغانستان ، وبورما ، وكولومبيا ، وغواتيمالا ، وهايتي ، وهندوراس ، والهند ، والعراق ، ونيكاراغوا ، وكوريا الشمالية ، وباكستان ، مجموعة من الأحداث المناخية القاسية التي تشكل تهديدات لأمن الطاقة والغذاء والماء والصحة.

ومن المرجح أن يؤدي خفض الطاقة والغذاء والمياه في 11 دولة إلى تفاقم الفقر والتوترات القبلية أو العرقية بين المجتمعات وعدم الرضا عن الحكومات ، وزيادة مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وبصورة عامة فإن الآثار المادية ستؤدي إلى تفاقم بؤر التوتر الجيوسياسي ، خاصة بعد عام 2030 ، وستواجه البلدان والمناطق الرئيسية مخاطر متزايدة من عدم الاستقرار والحاجة إلى المساعدات الإنسانية" ، بحسب التقرير.

ويرجح التقرير عددًا من السيناريوهات:

قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع هطول الأمطار إلى زيادة تفشي أمراض البعوض والإسهال في بلدان جنوب آسيا وأمريكا الوسطى ، مما قد يؤدي إلى تفاقم النتائج الصحية ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح.

من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تسريع فقدان التنوع البيولوجي الذي سيؤدي إلى انقراض أكبر للنباتات والحيوانات التي لم تعد قادرة على البقاء على قيد الحياة وتهدد النظم البيئية التي يعتمد عليها سكان العالم في الغذاء والدواء.

وأدت فترات الجفاف الطويلة التي أعقبتها أمطار غزيرة إلى تدمير محاصيل الذرة والفول في أمريكا الوسطى. ومن المتوقع أن تنخفض إنتاجية هذه المحاصيل وغيرها في جواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا انخفاضًا كبيرًا ، مما سيزيد من فرصة انعدام الأمن الغذائي وتراجع سلع التصدير الأساسية.

ويضيف التقرير أن 11 دولة من المحتمل أن تفتقر إلى الموارد المالية والحوكمة للتكيف مع آثار تغير المناخ.

#المخابرات الأمريكية #الولايات المتحدة #تغير المناخ في العالم

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

الاونروا تعلن عن دفع رواتب موظفيها قبل العاشر من ديسمبر القادم

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأخبار الرئيسية

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

20211130104442

مسؤول في حماس : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

الاتصالات الفلسطينية