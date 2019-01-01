تقرير خطير للمخابرات الأمريكية: 11 دولة عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي والطقس القاسي

القدس المحتلة /سما/

حدد تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية 11 دولة يمكن أن تعاني من الضعف وعدم الاستقرار الجيوسياسي ، بسبب تغير المناخ وسيؤدي بشكل متزايد إلى تفاقم المخاطر على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول تقرير استخباراتي وطني حول تغير المناخ في العالم.

ووفقًا للتقرير حسب قناة 14 العبرية ، من المتوقع أن تواجه أفغانستان ، وبورما ، وكولومبيا ، وغواتيمالا ، وهايتي ، وهندوراس ، والهند ، والعراق ، ونيكاراغوا ، وكوريا الشمالية ، وباكستان ، مجموعة من الأحداث المناخية القاسية التي تشكل تهديدات لأمن الطاقة والغذاء والماء والصحة.

ومن المرجح أن يؤدي خفض الطاقة والغذاء والمياه في 11 دولة إلى تفاقم الفقر والتوترات القبلية أو العرقية بين المجتمعات وعدم الرضا عن الحكومات ، وزيادة مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وبصورة عامة فإن الآثار المادية ستؤدي إلى تفاقم بؤر التوتر الجيوسياسي ، خاصة بعد عام 2030 ، وستواجه البلدان والمناطق الرئيسية مخاطر متزايدة من عدم الاستقرار والحاجة إلى المساعدات الإنسانية" ، بحسب التقرير.

ويرجح التقرير عددًا من السيناريوهات:

قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع هطول الأمطار إلى زيادة تفشي أمراض البعوض والإسهال في بلدان جنوب آسيا وأمريكا الوسطى ، مما قد يؤدي إلى تفاقم النتائج الصحية ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح.

من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تسريع فقدان التنوع البيولوجي الذي سيؤدي إلى انقراض أكبر للنباتات والحيوانات التي لم تعد قادرة على البقاء على قيد الحياة وتهدد النظم البيئية التي يعتمد عليها سكان العالم في الغذاء والدواء.

وأدت فترات الجفاف الطويلة التي أعقبتها أمطار غزيرة إلى تدمير محاصيل الذرة والفول في أمريكا الوسطى. ومن المتوقع أن تنخفض إنتاجية هذه المحاصيل وغيرها في جواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا انخفاضًا كبيرًا ، مما سيزيد من فرصة انعدام الأمن الغذائي وتراجع سلع التصدير الأساسية.

ويضيف التقرير أن 11 دولة من المحتمل أن تفتقر إلى الموارد المالية والحوكمة للتكيف مع آثار تغير المناخ.