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غزة: شرطة المرور تُحرِّر 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: شرطة المرور تُحرِّر 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة /سما/

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 25 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 12 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتان لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 4 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و7 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

 ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

#شرطة المرور والنجدة #قطاع غزة #مخالفات مرورية

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