الشاباك يحقق في دوافع منفذ محاولة الطعن عند حاجز بالقدس

القدس المحتلة /سما/

أحبطت قوات حرس الحدود الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عملية طعن عند معبر الجيب في محيط القدس.



وذكرت الشرطة أن عناصرها تعرفوا على سيارة مشبوهة قادمة من اتجاه الضفة الغربية إلى معبر الجيب، ومع اقترابها اتضح أن السائق يحمل في يده سكينًا، مما نفذوا على الفور عملية اعتقال له، وألقى السكين وسلم نفسه.



وأوضحت صحيفة ميكور ريشون أن الاعتقال جرى دون وقوع إصابات بسبب حرفية العناصر واليقظة والاستجابة السريعة لديهم.



وكشف التحقيق الأولي أن المنفذ الذي حاول الطعن هو مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 43 عاما من سكان الجديرة جنوب شرقي القدس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى نقل المعتقل من قبل شرطة حرس الحدود إلى جهاز الشاباك لمزيد من التحقيق، ولا يُعرف إلى أي منظمة ينتمي إليها وما إذا كان قد أرسله أحد لتنفيذ الهجوم أو تصرف بدافع ذاتي.