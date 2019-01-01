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حوادث الرشق في ازدياد.. بارليف وميخائيلي يقيمان الوضع عقب رشق حافلات إسرائيلية بالحجارة

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حوادث الرشق في ازدياد.. بارليف وميخائيلي يقيمان الوضع عقب رشق حافلات إسرائيلية بالحجارة



القدس المحتلة /سما/

أجرت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق ميراف ميخائيلي ووزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عمر بارليف محادثة اليوم (الأربعاء) لتقييم الموقف فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سلامة سائقي الحافلات والركاب، في أعقاب حوادث رشقها بالحافلات في عموم البلاد وخاصة في الجنوب. 
 
وجاء في بيان مشترك للوزيرين "أنهما يأخذان هذه الأحداث على محمل الجد ويلتزمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنفاد القانون مع من يلقون الحجارة ومنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل".
 
أضافا: "إلقاء الحجارة على المركبات هو إرهاب لجميع المقاصد والأغراض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الجماعي وأي ضرر يمكن أن يكلف العديد من الأرواح".
 
وقالت ميخائيلي إنه "يجب حماية السائقين وسائقي النقل العام والوصول إلى وجهتهم بأمان، والعمل على تعزيز مكانة السائقين ومراقبة تصرفات الشرطة في المنطقة من أجل منع تكرار مثل هذه الحالات".
 
وأضاف بارليف: "أن حوادث إلقاء الحجارة على الحافلات تضاف إلى الوضع الصعب في جنوب البلاد خاصة بعد أحداث مايو الماضي خلال عملية حارس الأسوار، ولن نسمح باستمرار هذا الوضع".

#ميراف ميخائيلي #عمر بارليف #الأمن الداخلي الاسرائيلي #الرشق بالحجارة #حافلات إسرائيلية

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