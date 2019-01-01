  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بالتزامن مع محادثات فيينا.. إسرائيل تطالب بوضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع محادثات فيينا.. إسرائيل تطالب بوضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "ميكور ريشون" إن إسرائيل أرسلت رسائل واضحة حول موقفها من المحادثات النووية بين القوى الكبرى وإيران، والتي بدأت بالفعل في فيينا.
 
وأضافت الصحيفة أن الرسالة التي اختتم بها وزير الخارجية يائير لابيد زيارته التي استمرت يومين إلى لندن وباريس الليلة الماضية (الثلاثاء)، بالتوازي مع افتتاح جولة أخرى من المحادثات في فيينا هي "يجب تهديد إيران بتهديد عسكري حقيقي".
 
وأوضحت أن الرسالة التي تحاول إسرائيل إيصالها هي أن الإيرانيين حضروا المحادثات بعد توقف دام خمسة أشهر فقط لإزالة العقوبات الأمريكية عنهم، وبدون نية حقيقية لوقف أو إبطاء تقدمهم نحو برنامج نووي عسكري.
 
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن لإيران هدفًا واضحًا: "رفع العقوبات مقابل لا شيء تقريبًا، لن تحافظ إيران فقط على برنامجها النووي بل سيتم الدفع لهم من أجله، وأدعو حلفائنا في جميع أنحاء العالم للعمل ضد إيران".
 
وفي ختام لقاء أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه ، كرر لبيد الموقف الإسرائيلي من أن إيران تحاول فقط اقتطاع الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي، وأن هناك حاجة ماسة لإعادة العقوبات التي فرضتها السلطات على إيران .
 
وأوضحت أن لبيد طالب بصياغة "الخطة ب" على سبيل الاستعجال - وهي خطة عمل تحدد كيفية التصرف في حل فشل المحادثات وعدم التوصل إلى اتفاق جديد.
 
وأكد أن موقف إسرائيل حازما ويجب عدم رفع العقوبات عن إيران، ويجب تشديدها ويجب وضع تهديد عسكري حقيقي لإيران لأن ذلك فقط سيمنعها من مواصلة سباقها النووي.
 
وأضاف: "السباق لم يتوقف هنا، ولم تتوقف المحادثات في فيينا، وجنبا إلى جنب مع وزير الجيش بني غانتس الذي سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، سنواصل العمل حتى يتفهم العالم تماما التهديد الإيراني".

#يائير لبيد #الخارجية الاسرائيلية #اسرائيل #ايران #ايمانويل ماكرون #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

الاونروا تعلن عن دفع رواتب موظفيها قبل العاشر من ديسمبر القادم

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأخبار الرئيسية

الجيش

"ذئب أزرق".. شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

20211130104442

مسؤول في حماس : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

الاتصالات الفلسطينية