غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين (2021/40).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/14) .

ودعت الواردة أسمائهم للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.