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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس



غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين (2021/40).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/14) .

ودعت الواردة أسمائهم للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#غزة #الية السفر #قطاع غزة #معبر رفح #وزارة الداخلية

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