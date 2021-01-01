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غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن



غزة /سما/

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، المصادقة على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن التخصصیة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إن قرار اللجنة يأتي ضمن السياسة الحكومية لتعزيز عمل القطاعات المهنية التخصصية.

وأضاف المكتب، أن منشآت الحرف والمهن التخصصية المستفيدة من القرار هي:

1- مكاتب التاكسيات

2- مكاتب تأجير السيارات

3- محلات قطع الغيار

4- الورش والكراجات

وذكر أن وزارة النقل والمواصلات ستتولى متابعة تنفيذ القرار على أن یتم الاستفادة من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار القرار.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة

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