  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: تعيين المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعيين المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء



غزة /سما/

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن تعيين المستشار ضياء الدين المدهون رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بعد أربع سنوات ونصف من توليه منصب النائب العام. 

وتخللت مسيرة المستشار المدهون في النيابة العامة سنواتٍ من العطاء والبذل والتطوير، وإرساء سياسات الباب المفتوح وتدقيق المظالم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وإسناد الاقتصاد الوطني، والتحول الإلكتروني في عمل النيابة العامة، وغيرها من السياسات التي أسست لمنظومة عدالة إجرائية متكاملة الأركان، واضحة المعالم.

يُذكر أن المستشار المدهون قد عمل سنواتٍ عديدة محامياً ومديراً لمؤسسة حقوقية، ودبلوماسياً في وزارة الخارجية، قبل أن يشغل منصب القضاء لعشر سنوات، ومنصب النائب العام لخمس سنوات تقريباً.

#المستشار ضياء الدين المدهون #المحكمة العليا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من "إسرائيل" بعد ثوان من تسلمها

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

انخفاض في سعر صرف الدولار

الاونروا تعلن عن دفع رواتب موظفيها قبل العاشر من ديسمبر القادم

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأخبار الرئيسية

3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

20211130104442

مسؤول في حماس : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..

حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الاتصالات الفلسطينية