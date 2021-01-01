بعثة المنتخب الفلسطيني للشراع والتجديف تعود إلى أرض الوطن

غزة /سما/

عادت بعثة المنتخب الفلسطيني للشراع والتجديف إلى أرض الوطن، وذلك بعد مشاركتها القويّة في أوّل بطولة عربية للتجديف بالشارقة.

واختتمت البطولة العربية للتجديف الشاطئي التي استضافها شاطئ مدينة الحمرية في الشارقة يوم السبت، حيث شارك في البطولة 11 منتخباً عربياً هي الإمارات ومصر والسودان والكويت والبحرين والمغرب وتونس وفلسطين والسودان والجزائر وليبيا.

وأسدل الستار على البطولة بعد تنظيمها لـــ120 مسابقة في جولات التجديف الشاطئي على مدى 18 ساعة، قدم فيها أبطال الوطن العربي عروضاً ومهارات قوية في المنافسات، حيث كان للمنتخب الفلسطيني القدرة على اثبات نفسه في المشاركة الأولى له في بطولة رسمية تنظيم بين اتحادات الدول العربية للشراع والتجديف.

وأعرب رئيس الاتحاد السيّد خلدون أبو سليم أنّ هذه المشاركة كان لها أهمية كبيرة لأنّها تعتبر الأولى للمنتخب ومن أجل معايشة المنتخبات العربيّة الموجودة في البطولة.

وبيّن أبو سليم أنّ المشاركة جاءت أيضًا من أجل اكتساب المنتخب الفلسطيني العديد من الخبرات، ومن أجل تشبيك علاقات مع الفرق العربيّة المشاركة في البطولة بدولة الإمارات والتي شارك فيها 11 منتخبًا عربيًا، حيث شهدت هذه المشاركة توطيدًا للعلاقات مع جميع الاتحادات العربية المشاركة في البطولة العربية بالشارقة.

وأشار أبو سليم إلى أنّ المنتخب الفلسطيني للشراع والتجديف لا يبحث عن منافسة في الوقت الحالي، ولكن هذه المشاركة في البطولة كانت أوليّة من أجل التدريب واكتساب الخبرات والمهارات ومعايشة المنتخبات المشاركة ، مؤكداً أنه تم التنسيق مع الاتحادات العربيّة الشقيقة من أجل عقد دورات وتدريبات تأهيلية للكوادر ودورات إعداد مدربين والمساعدة في إدخال المعدات اللازمة لتطوير رياضة الشراع والتجديف في قطاع غزّة.

وجرت فعاليات افتتاح البطولة بحفل جرى تحت رعاية الشيخ عبداللة بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للتجديف السيد جان كريستوفر والسيد ماجد المهيري مدير نادي الحميرية ورؤساء الاتحادات الكويتي والمصري والمغربي والسوداني والتونسي والاماراتي والبحريني والمصري والليبي وبحضور رئيس الاتحاد العربي للتجديف المستشار خالد زين الدين ومدير مكتب بنك فلسطين في دبي السيد محمد الطاهر

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لبنك فلسطين لرعايته الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني وكذلك شركة بال بي لخدمات المدفوعات النقدية لرعايتها سفر بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة وكذلك الشكر للاتحاد الاماراتي ونادي الحمرية الرياضي علي استضافته للمنتخب الفلسطيني .

يذكر ان مشاركة منتخب فلسطين بلاعبين هما يوسف ابو غانم وبيسان زغرة حيث تمت مشاركتهم بفئة الفردي وزوجي مختلط