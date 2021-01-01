الخليل: اجتماع عشائري لتعزيز التكافل الوطني والاجتماعي والحفاظ على السلم الاهلي

الخليل /سما/

عقد اجتماع عشائري بالخليل لتعزيز التكافل الوطني والاجتماعي والحفاظ على السلم الاهلي الليلة الماضية في ديوان عميد الخير والاصلاح والانسانية في دولة فلسطين المحسن الكبير الحاج ابو اكرم ابو اسنينة .

وحضر الاجتماع مساعد محافظ محافظة الخليل الدكتور رفيق الجعبري وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي

ونائب رئيس مجلس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري وعضو اقليم حركة فتح السابق ومسؤول العلاقات العامة والمؤسسات في مجلس عائلة ابو اسنينة القائد الفتحاوي عيسى ابو ميالة والقائد الوطني الكبير اللواء محمد امين الجعبري وعضو اللجنة العليا للسلم الاهلي رجل الاعمال والخير والاصلاح الحاج نافذ حيدر الجعبري ومدير عام مديرية وزارة الداخلية في محافظة الخليل الأستاذ احمد الجعبري ورجل الخير والاصلاح المقدم سامي ابو ميالة ورجل الاعمال والوجيه الفاضل اكرم ابو اسنينة ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الحاج ماجد الشيوخي والوجيه الفاضل السيد هواري الجعبري والدكتور شادي ابو ميالة ورجل الخير والاصلاح الوجيه الفاضل خميس فتحي الجعبري وعدد من الشخصيات الوطنية والوجهاء .

وتحدث عزمي الشيوخي حول تمسك اهالي الخليل بالثوابت الوطنية وبالعادات والتقاليد العربية الاصيلة وعن التضحيات الجسام لاهالي محافظة الخليل من الشهداء والجرحى والاسرى والمعانات من اجل الحفاظ على اخلاقيات وقيم وثوابت شعبنا الوطنية والانجازات الوطنية التي تحققت بتضحياتنا الجسام على طريق العودة والتحري واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

وفي بداية الاجتماع شكر الحضور الله عز وجل على سلامة الحاج ابو اكرم ابو اسنينة وان من الله عليه بالشفاء الكامل وبانه يزاول اعماله ونشاطه ويتمتع بموفور الصحة والعافية بفضل الله ليبقى سندا وذخرا للخليل ولاهلها ولخارجها ولسطتنا الوطنية واجهزتنا الامنية وقيادتنا الشرعية .

وثمن الحضور المواقف الوطنية والاجتماعية والعشائرية والانسانية للمحسن الكبير ابو اكرم ابو اسنينة ولرئيس مجلس عائلة ابو اسنينة الاستاذ عبد الرؤوف ابو اسنينة واعضاء مجلس عائلة ابو اسنينة وحرصهم الدائم الى جانب عشائر وعائلات واهالي محافظة الخليل على الحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي وتعزيزهم اللحمة والوحدة والترابط ورص الصفوف بين جميع عشائر وابناء محافظة الخليل وسلطتنا الوطنية .

واكد الحضور على اهمية مواصلة العشائر كافة لتعزيز فرض سيادة القانون والنظام العام والتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات والاطر والاحزاب الوطنية والاجهزة الامنية والجهات الرسمية والوطنية والاهلية والعشائرية والقطاع الخاص للحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي والتكافل الاسري وحماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني ووءد الفتن اول باول واغلاق كافة ملفات القضايا العشائرية العالقة بين العائلات بالاصلاح وباشاعة روح المحبة والاحترام المتبادل وبالتعاون بين جميع العائلات وابناء شعبنا على البر والتقوى والخير والعمل المشترك لتوحيد الصفوف لمواجهة الظواهر السلبية في مجتمعنا من اجل تعزيز الصمود ومواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وباقتصادنا وبقضيتنا وبوجودنا .

والتفق الحضور على مواصلة الاجتماعات واللقاءات وتوسيعها لتعزيز جسور المحبة والخير والتعاون والتكامل بين جميع عشائر محافظة الخليل من جهة ومع قيادتنا الشرعية وسلطتنا الوطنية الفلسطينية واجهزتها الامنية ومؤسساتها كافة من جهة ثانية .