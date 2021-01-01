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بعد وفاة زهير رمضان.. نقابة الفنانين السوريين تأخذ هذا القرار المفاجئ!

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وفاة زهير رمضان.. نقابة الفنانين السوريين تأخذ هذا القرار المفاجئ!



وكالات / سما /

أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرار بالسمح للأعضاء المفصولين من النقابة مثل هيثم حقي، هشام شربتجي، والمخرج الراحل حاتم علي، تيم حسن، وباسل خياط، جمال سليمان وسامر المصري ومكسيم خليل وريم علي، الإنتساب إليها مجددا، وفق ما جاء في بيان نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت: "يجوز لمن فقد عضويته طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، في موعد أقصاه عامان من تاريخ فقدان العضوية، لذا على الراغبين ممن فقدوا عضويتهم، التقدم بطلبات لإعادة قيدهم قبل تاريخ الـ31 من كانون الأول (ديسمبر ) 2021".

هذا القرار جاء بعد أقل من أسبوعين على وفاة النقيب السابق ​زهير رمضان​ والذي كان قد أصدر قرار قضى بفصل 200 فنان سوري من النقابة، بزعم امتناعهم عن تسديد ما يعادل ستّة دولارات سنوياً.

#زهير رمضان #نقابة الفنانين السوريين

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