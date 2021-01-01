150 مستوطنا يقتحمون المسجد "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر اعلامية في القدس، بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت ان مسؤولين في منظمات ما يسمى «اتحاد منظمات جبل الهيكل» دعوا إلى تكثيف اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لمناسبة "عيد الانوار" اليهودي، الذي بدأ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، ويستمر حتى السادس من كانون الأول.

وفي الوقت الذي تسمح قوات الاحتلال، للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى وتأدية طقوسهم التلمودية، تشدد من إجراءاتها العسكرية في البلدية القديمة من القدس، وتعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقوم بتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.