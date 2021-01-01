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3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و358 إصابة بفيروس كورونا و261 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 47، الخليل 82، جنين 28، طوباس 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 4، نابلس 15، أريحا والأغوار 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 130".
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 47، جنين 16، طوباس 3، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 2، طولكرم 5، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 140".
وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في الخليل، وأخرى في رام الله والبيرة.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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