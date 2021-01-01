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علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور "أوميكرون"

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور "أوميكرون"



وكالات / سما /

أعلنت جامعة هونغ كونغ أن علماءها هم أول من تمكن من تحديد خصائص متحور "أوميكرون" في آسيا، وما يميزه عن السلالات السابقة لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: إن "الباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ تمكنوا من تحديد خصائص متحور أوميكرون من عينات سريرية ... ما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاحات ضد هذا المتحور، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق".

وأشارت الجامعة إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد خصائص "أوميكرون"، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بعد 4 أيام من تأكيد أول حالتي إصابة في هونغ كونغ.

وسجلت هونغ كونغ حتى الآن 3 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون"، وتم عزل الأشخاص المصابين في مستشفى متخصص، ويخضعون الآن للعلاج.

#هونغ كونغ #علماء #متحور أوميكرون #فيروس كورونا #كورونا

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