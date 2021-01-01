"فايزر" تبدأ العمل على لقاح يستهدف "أوميكرون"

وكالات / سما /

أعلنت شركة "فايزر"، أنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف متحور "أوميكرون" في حال عدم فعالية اللقاح المتداول حاليا في الحماية.

وقال رئيس الشركة ألبير بورلا لمحطة "سي أن بي سي" الأمريكية إنه "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحور الجديد الذي رصدته جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مُقلق". وأضاف: "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع".

وابتكرت "فايزر"، سابقا، نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات "دلتا" و"بيتا"، إلا أنهما لم تستخدما.

وأكّد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة "سيكون لدينا لقاح جدي في غضون 95 يوما"، وشدّد أن الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وأكد بورلا أنه "واثق جدا" من اللقاح الموزع حاليا "لأننا تمكنا من الوصول إلى المزيج الجيد منذ البداية". وقال: "لا أعتقد أن النتيجة ستكون أن اللقاحات لا تحمي... أعتقد أن النتيجة يمكن أن تكون أن اللقاحات تحمي بشكل أقل".

وفي ذات السياق أشار بورلا إلى أن القرص المضاد لكوفيد-19 الذي طورته "فايزر" لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89 في المئة لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية "تمّ تطويره مع فكرة" أن متحورات للفيروس قد تظهر.

وقال: "أنا واثق جدا جدا من قدرة (العقار) على مواجهة كل المتحورات ومنها متحور أوميكرون... الخبر السار عندما يتعلق الأمر بعلاجنا، لقد تم تصميمه مع أخذ ذلك في الاعتبار... وهذا يمنحني درجة عالية جدا من الثقة في أن العلاج لن يتأثر بهذا الفيروس".

وتوقع تصنيع 80 مليون قرص من هذه الحبوب بزيادة 30 مليونا عن هدف الشركة الأصلي الذي كان 50 مليونا.

وأعلنت شركة "موديرنا" الجمعة أنها تنوي تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من متحور "أوميكرون".