المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

غزة/ سما /

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، على المدان بجريمة الاعتداء (الاغتصاب) على الطفلة (س، س) برفح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالإعدام رميًا بالرصاص.

وقالت المحكمة إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978 بتهمتي اغتصاب قاصر خلافًا لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر أولي وخاضع للاستئناف.

يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.