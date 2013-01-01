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توماس مولر يتوعد برشلونة بتصريح ناري

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
توماس مولر يتوعد برشلونة بتصريح ناري



وكالات / سما /

توعد نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، منافسه القادم في دوري ابطال أوروبا، برشلونة الإسباني، قبيل مواجهة الفريقين بالأسبوع المقبل في الجولة الختامية من دور المجموعات بمسابقة التشامبيونزليج.

ويخوض البايرن مباراة جديدة ضد البارسا، ستكون خلف الأبواب المغلقة في ملعب أليانز أرينا، بعد الانتصار في الكامب نو بلقاء الدور الأول بثلاثية دون رد، ويمثل هذا اللقاء أهمية قصوى للفريق الإسباني حيث يحتاج للفوز لمرافقة العملاق البافاري إلى دور الستة عشر.

وقال مولر، في تصريحات صحفية، محذراً برشلونة “ما حدث في حفل الكرة الذهبية (بفوز ليونيل ميسي بالجائزة وعدم فوز زميله روبرت ليفاندوفسكي بها) شيء غير سار، حدث الشيء ذاته في 2013 مع ريبيري”.

وأضاف مفيداً “ما حدث يحفزني أكثر لجلب لقب دوري الابطال إلى ميونخ، والخطوة المقبلة لإثبات ذلك ستكون يوم الأربعاء ضد برشلونة”.

وقال مراسل شبكة بي إن سبورتس التلفزيونية في برشلونة سابقاً، أشرف بن عياد، عن تصريحات مولر عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر ” يبدو أن التصريح صحيح، مولر يتوعد برشلونة بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية، هو يستمتع في باريس ونحن ندفع الثمن في ميونخ، لا حول ولا قوة الا بالله”.

#توماس مولر #برشلونة #دوري أبطال أوروبا #بايرن ميونخ #الكرة الذهبية

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