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شاهد : تفاعل كبير مع النشيد الفلسطيني بافتتاح كأس العرب بقطر

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : تفاعل كبير مع النشيد الفلسطيني بافتتاح كأس العرب بقطر



رام الله / سما /

أثار النشيد الوطني الفلسطيني تفاعل الحاضرين في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العرب لمنتخبات كرة القدم.واهتزت مدرجات الملعب أثناء أداء النشيد الفلسطيني، تأكيدا على الدعم لفلسطين.

وتفاعل الجمهور المشارك في افتتاح فعاليات مونديال العرب، مع لحظات غناء السلام الوطني الفلسطيني، وسط صيحات فرح غمرت الملعب.

كما أثار المشهد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

والثلاثاء، انطلقت أحداث بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

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