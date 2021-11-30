شاهد : تفاعل كبير مع النشيد الفلسطيني بافتتاح كأس العرب بقطر

رام الله / سما /

أثار النشيد الوطني الفلسطيني تفاعل الحاضرين في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العرب لمنتخبات كرة القدم.واهتزت مدرجات الملعب أثناء أداء النشيد الفلسطيني، تأكيدا على الدعم لفلسطين.

وتفاعل الجمهور المشارك في افتتاح فعاليات مونديال العرب، مع لحظات غناء السلام الوطني الفلسطيني، وسط صيحات فرح غمرت الملعب.

#شاهد: لحظة تفاعل الجمهور مع النشيد الوطني الفلسطيني بافتتاح كأس العرب في قطر pic.twitter.com/Tqa8qKWmqT — Eng Sakher Hanouna (@EngHanouna) November 30, 2021

كما أثار المشهد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

والثلاثاء، انطلقت أحداث بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.