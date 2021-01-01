أبو تريكة يتعرض لهجوم بعد تصريحاته حول حملات دعم المثليين

وكالات / سما /

أثارت تصريحات أدلى بها محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة "بي إن سبورتس"، حول حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي، جدلا واسعا.

وجاءت التصريحات خلال حلقة استديو تحليلية لمباراة في الدوري الإنجليزي، لقمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ختام الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار أبو تريكة إلى الجولات الرسمية التي يدعم فيها الدوري الإنجليزي حقوق المثليين بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر من خلال ارتداء اللاعبين شعارات تدعم المثليين مثل ربطة ذراع ودبابيس وأربطة حذاء بألوان قوس قزح.

وقال: "صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا"، وتحدث عن "محاربة الأديان السماوية للمثلية الجنسية".

كما دعا نجم الأهلي السابق اللاعبين العرب والمسلمين إلى الاعتذار عن المشاركة في هكذا مباريات وجولات.

وفرضت شعبية نجم الأهلي السابق البالغ 43 عاما، على آراء بعض المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تعليقات أبو تريكة أثارت موجة واسعة من الجدل، خاصة بين المجموعات الحقوقية، وانتقد نشطاء تصريحات اللاعب المصري السابق واصفينها بـ"خطاب كراهية يساهم في التحريض على الفئات المهمشة".

وتأتي انتقادات أبو تريكة لحملة دعم المثلية الجنسية قبل أقل من عام من نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهي المرة الأولى التي تقام فيها أكبر بطولة للفيفا في الشرق الأوسط.

ووفقا لشبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية فإن تصريحات أبو تريكة عن معارضة المثلية الجنسية تجري مراجعتها داخليا بواسطة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

وأكدت القنوات القطرية إنها بعيدة كل البعد عن التصريحات التي أدلى بها أبو تريكة، حيث قال المتحدث باسمها في تصريحات نشرتها الشبكة الإنجليزية: "بصفتنا مجموعة إعلامية عالمية، فإننا نمثل وندعم الأشخاص والمصالح من كل خلفية ولغة وتراث ثقافي 43 دولة متنوعة بشكل كبير، مثلما نظهر كل يوم".

بدوره قال المتحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز لشبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية: "نحن بصدق نختلف مع آراء النقاد، يلتزم الدوري الإنجليزي وأنديته بدعم مجتمع المثلية الجنسية، وإيضاح أن كرة القدم للجميع".