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ضربة قوية لفلسطين قبل موقعة "أسود الأطلس"

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لفلسطين قبل موقعة "أسود الأطلس"



الدوحة / سما /

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني, ضربة قوية قبل 24 ساعة من لقاء نظيره المغربي, ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وأكد الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بقيادة مكرم دبدوب, غياب الحارس رامي حمادة, والظهير الأيمن مصعب البطاط, عن منافسات البطولة.

وأوضح دبدوب, أن حمادة عانى من إصابة في الظهر خلال التدريب الأخير, ما يعني أن الفرصة متاحة أمام عبد الله شقفة أو عمر قدورة لخوض لقاء المغرب, أو توفيق علي الذي تم استدعاءه للقائمة.

بينما أثبتت الفحوصات الطبية, إصابة البطاط بفيروس "كورونا" المستجد, ليتأكد غيابه عن كامل منافسات البطولة.

يشار إلى أن "الوطني" يلعب في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب, بجانب كل من المغرب, والسعودية, والأردن.

#فلسطين #أسود الأطلس #منتخب فلسطين #بطولة كأس العرب

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