هيئة الأسرى تحذر من تأثير المنخفضات الجوية القادمة في ظل النقص الحاد في احتياجات الأسرى

رام الله / سما /

حذر رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الأربعاء من تأثير المنخفضات الجوية القادمة على الأسرى في ظل النقص الشديد لاحتياجات الأسرى، والقلق الكبير الذي يساور أهاليهم في المحافظات الجنوبية بسبب منع الزيارات من سنوات.

وقال قنيطة أن الأسرى يشتكون من نقص الاحتياجات الشتوية كالأغطية والأحذية والملابس الشتوية وترفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بتلك الاحتياجات في ظل البرد الشديد والقارس.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية ومواد غذائية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي القادم، وأشار قنيطة إلى قضية الأسرى المرضى اللذين يتأثرون بالبرد الشديد كالأسرى المصابين بمرض الروماتايد والتهابات المفاصل وأوجاع العظام وغير ذلك من الأمراض المزمنة، وطالب بضرورة إدخال لجان دولية وطبية لزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم في السجون الإسرائيلية.