إغلاق حاجز “إيرز” الجمعة المقبل

غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز” بعد إبلاغها من الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت أنه ستتم عملية الإغلاق يوم الجمعة المقبل “لأعمال صيانة في الحاجز”.

وبينت الهيئة أن في يوم الجمعة المقبل سيتم السماح للمرضى والأجانب بمغادرة القطاع في الساعة السابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، وفي الساعة 12:45 ظهرًا وحتى الواحدة والنصف سيتم السماح للأشخاص من كل الفئات بمغادرة القطاع، وذلك لمدة 45 دقيقة، ومن الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا ستخصص للأشخاص القادمين والعائدين لغزة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على عودة التجار ورجال الأعمال غدًا الخميس حتى الساعة 7:00 مساءً.