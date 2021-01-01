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بلدية غزة تفتتح مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر غرب المدينة

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تفتتح مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر غرب المدينة



غزة / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر والشوارع المتفرعة منه غرب المدينة والذي نفذته البلدية ضمن جهودها لتحسين واقع البنية التحتية في المدينة.

 

وشارك في الافتتاح محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة د. ناصر فرحات، ومدير مستشفى سان جون د. وليد شقورة وعدد من مسؤولي المؤسسات القائمة في الشارع ولجنة حي تل الهوا، وأهالي الشارع، ولفيف من المواطنين.

 

وأشاد وزير الحكم المحلي بالتعاون بين بلدية غزة والوزارة وكذلك كافة البلديات في جميع محافظات الوطن لتنفيذ مشاريع تخدم المواطن وترتقي بالبنية التحتية، وتُحدث تنمية حقيقية في المدن والبلدات الفلسطينية.

 

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع البلديات ستنفذ مشاريع تطويرية أخرى في كافة المدن والمناطق الفلسطينية على حدا سواء لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

 

بدوره أكد د. يحيى السراج رئيس البلدية إن مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر يمثل نقلة نوعية في المشاريع التي تنفذها البلدية لما يمثله من حيوية وربطه بين شارعي جامعة الدول العربية غرباً وامتداد شارع مصطفى حافظ شرقاً ويخدم عدة جامعات ومدارس ومؤسسات في المنطقة.

 

وشكر رئيس البلدية وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على تعاونهم مع البلدية في تطوير الشارع، مؤكداً أن بلدية غزة اختارت هذه المنطقة لتطويرها لعدة اعتبارات أهمها وجود مؤسسات تعليمية وطبية، ومركز لتأهيل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حيوية الشارع من حيث كثافة حركة الأفراد والسيارات عليه.

 

يذكر أن مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر والشوارع المتعامدة طورته البلدية بمساحة إجمالية بلغت نحو 8500 متراً مربعاً وشملت تركيب شبكات مياه وصرف صحي وتصريف مياه أمطار وشبكة إنارة في المكان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 500 ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

#بلدية غزة #شارع الجزائر

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