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فلسطين تسجل 5 حالات بمرض الإيدز في 2020

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تسجل 5 حالات بمرض الإيدز في 2020



رام الله / سما /

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بمرض الإيدز في فلسطين خلال عام 2020، ما يرفع إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 1988 إلى 115، بينهم 25 حالة حاملة لفيروس HIV، و90 حالة مرض إيدز AIDS.

وقالت الوزارة، في بيان، فلسطين من الدول التي يتم فيها تسجيل حالات قليلة بمرض الإيدز، ومن مجمل الحالات المسجلة، لا يزال 49 على قيد الحياة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة سببها الإيدز خلال العام 2020.

وأوضحت أنها توفر الأدوية اللازمة لعلاج الإيدز ورصد حالات الإيدز والعدوى، والعمل كما العالم على تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو إنهاء الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.

ويحتفل العالم في اليوم العالمي لمرض الإيدز "متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب" في الأول من كانون الأول/ديسمبر، للدعوة إلى التضامن مع المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وإظهار التضامن الدولي.

وشعار اليوم العالمي للإيدز لعام 2021 هو "القضاء على أوجه عدم المساواة وسيلة للقضاء على الإيدز"، وذلك من أجل العمل على تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري.

#مرض الإيدز #الإيدز #فلسطين

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