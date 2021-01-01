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غنيم يبحث مع وزير داخلية هنغاريا سبل التعاون لدعم قطاع المياه

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بودابست / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية الهنغاري ساندور بنتر، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الفنية، والتقنية، وتبادل الخبرات.

وتطرّق غنيم خلال اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل لدعم قطاع المياه الفلسطيني، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا بين الطرفين بشأن التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للمياه" هي إحدى جوانب العمل المشترك لرفد قطاع المياه الفلسطيني بالخبرات اللازمة، إضافة الى اهمية تعزيز التعاون الاكاديمي في المجالات المتعلقة بالمياه، وتعزيز دور الشباب من خلال انخراطهم في المجالات التي تتطلب ابتكارات جديدة في العديد من الجوانب.

من جانبه، أكد بنتر أن قطاع المياه وما يتطلبه من تخطيط دقيق يحتم علينا جميعا العمل والمشاركة في إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي باتت تواجهها الدول المختلفة، مؤكدا ان هنغاريا لديها العديد من التجارب، والتي من الممكن ان يستفيد الجانب الفلسطيني منها.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم الطواقم المتخصصة في الأيام المقبلة بإنجاز خطة العمل المشتركة، لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم، ووضع أهم البنود والآليات التي تتطلب المشاركة بين البلدين.

#سلطة المياه #هنغاريا #المياه

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