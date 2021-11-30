المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 30/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (378) شاحنة

استيراد عدد 351 شاحنة

تصدير عدد 14 شاحنة، 12شاحنات فارغة



معبر رفح التجاري:

استيراد 164 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، ألبان وأجبان، أعلاف، شيبسي، مشروبات غازية، أخشاب، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات سيارات، نثريات، بلوكات اسفنج)

تصدير (11) شاحنة حديد خردة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 11 شاحنة سولار

استيراد شاحنة واحدة بنزين

استيراد 24 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 518 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل382 مسافر وصلوا من الجانب المصري.