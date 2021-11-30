المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 30/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (378) شاحنة
استيراد عدد 351 شاحنة
تصدير عدد 14 شاحنة، 12شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
استيراد 164 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، ألبان وأجبان، أعلاف، شيبسي، مشروبات غازية، أخشاب، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات سيارات، نثريات، بلوكات اسفنج)
تصدير (11) شاحنة حديد خردة
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 11 شاحنة سولار
استيراد شاحنة واحدة بنزين
استيراد 24 شاحنة غاز طهي
ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 518 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل382 مسافر وصلوا من الجانب المصري.