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غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود



غزة/ سما /

تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة من إخماد حريق كاد أن يوقع كارثة في محطة لتعبئة الوقود بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة حسن الجماصي خلال تصريح صحفي له، إن الحريق وقع نتيجة أعمال صيانة بجانب الخزانات الأرضية للوقود وقد تم السيطرة عليه من قبل طواقم الإطفاء قبل تمدده داخل المحطة.

وأوضح الجماصي أن ما ساعد على منع تمدد النيران هو عدم وجود وقود في الخزانات أثناء أعمال الصيانة.

وبين أن الطواقم ضخت كميات كبيرة من مادة الفوم المستخدمة في إطفاء الحرائق البترولية داخل الخزانات من أجل التأكد التام من إخماده وعدم اشتعاله مرة أخرى.

وأضاف أن “فريق الأمن والسلامة يتابع الحادث من أجل عدم تكراره”.

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