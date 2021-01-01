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وزير الصحة الإسرائيلي: الوضع بشأن متحور “أوميكرون” تحت السيطرة

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي: الوضع بشأن متحور “أوميكرون” تحت السيطرة



القدس المحتلة / سما /

 قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، اليوم الأربعاء، إن الوضع فيما يتعلق بمتحور ‘أوميكرون’ تحت السيطرة وأنه لا داعي للذعر والقلق في الوقت الحالي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن ذلك جاء خلال زيارة قام بها هوروفيتس الليلة الماضية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأضاف “أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل، إذ أن المؤشرات الأولية تدل على أن الجرعة الثالثة تحمي إلى حد كبير من السلالة الجديدة”.

وأكد وزير الصحة الإسرائيلية أنه لا توجد أي نية حاليًا لفرض قيود على مجرى الحياة الاعتيادية للإسرائيليين، مضيفًا أن “السياسة الصحية تتمثل في التعايش مع كورونا”.

وفي غضون ذلك يجرى في مختبر مستشفى “شامير أساف هروفيه” فحص تسلسل الحمض النووي لـ40 إصابة مؤكدة بكورونا، لتحديد إمكانية انتقال متحور أوميكرون إليها

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