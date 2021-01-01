"التربية" تطلق حملة للتبرع بالدم

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي في وزارة الصحة وجمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا.

واستهدفت الحملة العديد من موظفي الوزارة، بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد صادق الخضور ومدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري.

وأكد صالح أن هذه الحملة تجسد الوفاء الأصيل والمساندة الدائمة من أبناء الأسرة التربوية مع مجتمعهم، مشيراً إلى دور الوزارة في دعم وتوسيع مثل هذه الحملات الوطنية في كافة المؤسسات التربوية، مثمنا جهود كافة القائمين على الحملة التي شهدت اقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة للمشاركة فيها والتبرع بالدم.