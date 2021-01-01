الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش عدة منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا، واعتقلت المواطن رضوان عبد الحليم فرج الله (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، كما قامت بتفتيش منزل آخر يعود للمواطن علي جمال طميزي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن جمال بحيص، بعد أن داهمت منزله في بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن أكرم مصطفى القواسمي وفتشته وعبثت بمحتوياته.