تصدرت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتطورات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، محليا وعالميا، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وفيما يلي أبرزها:
* "الأيام":
- الرئيس يجتمع مع أمير قطر
- التصدي لاقتحام المستوطنين مقام يوسف
- سلطات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان
- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب اللبن الشرقية
- لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل إقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا
- الاحتلال يستولي على أراض في قريوت والساوية ويخطر بالاستيلاء على أرض في بيت جالا
- اعتداء استيطاني على منزل الكرد في الشيخ جراح
- محمد الكرد: نحن نستحق العدالة والتحرر في حياتنا . الشهية الإسرائيلية لأراضينا لم تنحسر لأكثر من 7 عقود
- تدهور الوضع الصحي للأسير المسن الشوبكي
- وينسلاند يؤكد الحاجة إلى تهيئة الأفق السياسي والعودة لمفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
- "كورونا": 4 وفيات و360 إصابة جديدة
- إسرائيل: رصد 34 إصابة جديدة يشتبه بأنها من سلالة "أوميكرون"
- تشاؤم حول فعالية اللقاحات ضد المتحور "أوميكرون"
- الصحة العالمية تؤكد: منع السفر لن يوقف انتشاره
* "القدس":
- أبو مازن يطلع الشيخ تميم على آخر التطورات السياسة
- بحضور الرئيس: أمير قطر يفتتح فعاليات بطولة كأس العرب في الدوحة
- هدم منزلين بسلوان وجبل المكبر وإصابات بالرصاص في نابلس
- "بتسيلم": إسرائيل تدعم وترعى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بهدف سرقة المزيد من الأراضي
- 724 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيدهم
- كهانا يدعو للإسراع في بناء "الهيكل" المزعوم"
- الأردن يدين تصريحات لوزير الشؤون الدينية الإسرائيلي حول المسجد الأقصى
- افتتاح حديقة على أراضي العيسوية لمستوطني التلة الفرنسية
- واشنطن بوست: تصاعد "جرائم الكراهية" من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة
- لجنة الشرق الأوسط تستمع لتقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول زيارته لفلسطين
- تسمية أوميكرون.. جدل علمي متجدد بصبغة سياسية
- الصحة الإسرائيلية: مؤشرات على فعالية الجرعة الثالثة بمواجهة "أوميكرون"
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يطلع أمير قطر على آخر التطورات السياسية
- تلقى رسائل تضامن مع من رؤساء العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا
- بحضور الرئيس: افتتاح منافسات كأس العرب رسميا في الدوحة
- إسرائيل تحول "عيد الأنوار اليهودي" إلى هجوم استيطاني على المقدسات الإسلامية
- الشيخ يلتقي وزير الخارجية القطري
- أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس إلى اليابان حول آخر تطورات القضية الفلسطينية
- توزيع جائزة الرئيس للدبلوماسية الأكاديمية
- مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولات لوضع شمعدان على منزل عائلة الكرد
- إصابات في نابلس والاحتلال يهدم منزلا في سلوان ويجبر مقدسيا على هدم منزله بالمكبر ويستولي على أراض في قريوت والساوية
- وينسلاند: العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر
- منصور: إسرائيل تواصل تطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني
- اشتية يطلع على استعدادات المجلس الأعلى للدفاع المدني لفصل الشتاء
- السعودية والكويت تدينان اقتحام رئيس دولة الاحتلال الحرم الإبراهيمي
- "الصحة العالمية": منع السفر لن يوقف انتشار "أوميكرون"