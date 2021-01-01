رام الله / سما /

تصدرت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتطورات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، محليا وعالميا، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وفيما يلي أبرزها:

* "الأيام":

- الرئيس يجتمع مع أمير قطر

- التصدي لاقتحام المستوطنين مقام يوسف

- سلطات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان

- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب اللبن الشرقية

- لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل إقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا

- الاحتلال يستولي على أراض في قريوت والساوية ويخطر بالاستيلاء على أرض في بيت جالا

- اعتداء استيطاني على منزل الكرد في الشيخ جراح

- محمد الكرد: نحن نستحق العدالة والتحرر في حياتنا . الشهية الإسرائيلية لأراضينا لم تنحسر لأكثر من 7 عقود

- تدهور الوضع الصحي للأسير المسن الشوبكي

- وينسلاند يؤكد الحاجة إلى تهيئة الأفق السياسي والعودة لمفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

- "كورونا": 4 وفيات و360 إصابة جديدة

- إسرائيل: رصد 34 إصابة جديدة يشتبه بأنها من سلالة "أوميكرون"

- تشاؤم حول فعالية اللقاحات ضد المتحور "أوميكرون"

- الصحة العالمية تؤكد: منع السفر لن يوقف انتشاره

* "القدس":

- أبو مازن يطلع الشيخ تميم على آخر التطورات السياسة

- بحضور الرئيس: أمير قطر يفتتح فعاليات بطولة كأس العرب في الدوحة

- هدم منزلين بسلوان وجبل المكبر وإصابات بالرصاص في نابلس

- "بتسيلم": إسرائيل تدعم وترعى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بهدف سرقة المزيد من الأراضي

- 724 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيدهم

- كهانا يدعو للإسراع في بناء "الهيكل" المزعوم"

- الأردن يدين تصريحات لوزير الشؤون الدينية الإسرائيلي حول المسجد الأقصى

- افتتاح حديقة على أراضي العيسوية لمستوطني التلة الفرنسية

- واشنطن بوست: تصاعد "جرائم الكراهية" من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

- لجنة الشرق الأوسط تستمع لتقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول زيارته لفلسطين

- تسمية أوميكرون.. جدل علمي متجدد بصبغة سياسية

- الصحة الإسرائيلية: مؤشرات على فعالية الجرعة الثالثة بمواجهة "أوميكرون"

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يطلع أمير قطر على آخر التطورات السياسية

- تلقى رسائل تضامن مع من رؤساء العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

- بحضور الرئيس: افتتاح منافسات كأس العرب رسميا في الدوحة

- إسرائيل تحول "عيد الأنوار اليهودي" إلى هجوم استيطاني على المقدسات الإسلامية

- الشيخ يلتقي وزير الخارجية القطري

- أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس إلى اليابان حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

- توزيع جائزة الرئيس للدبلوماسية الأكاديمية

- مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولات لوضع شمعدان على منزل عائلة الكرد

- إصابات في نابلس والاحتلال يهدم منزلا في سلوان ويجبر مقدسيا على هدم منزله بالمكبر ويستولي على أراض في قريوت والساوية

- وينسلاند: العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر

- منصور: إسرائيل تواصل تطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني

- اشتية يطلع على استعدادات المجلس الأعلى للدفاع المدني لفصل الشتاء

- السعودية والكويت تدينان اقتحام رئيس دولة الاحتلال الحرم الإبراهيمي

- "الصحة العالمية": منع السفر لن يوقف انتشار "أوميكرون"