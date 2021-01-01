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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدرت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتطورات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، محليا وعالميا، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وفيما يلي أبرزها:

* "الأيام":

-        الرئيس يجتمع مع أمير قطر

-        التصدي لاقتحام المستوطنين مقام يوسف

-        سلطات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة سلوان

-        مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب اللبن الشرقية

-        لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل إقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا

-        الاحتلال يستولي على أراض في قريوت والساوية ويخطر بالاستيلاء على أرض في بيت جالا

-        اعتداء استيطاني على منزل الكرد في الشيخ جراح

-        محمد الكرد: نحن نستحق العدالة والتحرر في حياتنا . الشهية الإسرائيلية لأراضينا لم تنحسر لأكثر من 7 عقود

-        تدهور الوضع الصحي للأسير المسن الشوبكي

-        وينسلاند يؤكد الحاجة إلى تهيئة الأفق السياسي والعودة لمفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

-        "كورونا": 4 وفيات و360 إصابة جديدة

-        إسرائيل: رصد 34 إصابة جديدة يشتبه بأنها من سلالة "أوميكرون"

-        تشاؤم حول فعالية اللقاحات ضد المتحور "أوميكرون"

-        الصحة العالمية تؤكد: منع السفر لن يوقف انتشاره

* "القدس":

-        أبو مازن يطلع الشيخ تميم على آخر التطورات السياسة

-        بحضور الرئيس: أمير قطر يفتتح فعاليات بطولة كأس العرب في الدوحة

-        هدم منزلين بسلوان وجبل المكبر وإصابات بالرصاص في نابلس

-        "بتسيلم": إسرائيل تدعم وترعى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بهدف سرقة المزيد من الأراضي

-        724 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيدهم

-        كهانا يدعو للإسراع في بناء "الهيكل" المزعوم"

-        الأردن يدين تصريحات لوزير الشؤون الدينية الإسرائيلي حول المسجد الأقصى

-        افتتاح حديقة على أراضي العيسوية لمستوطني التلة الفرنسية

-        واشنطن بوست: تصاعد "جرائم الكراهية" من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

-        لجنة الشرق الأوسط تستمع لتقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول زيارته لفلسطين

-        تسمية أوميكرون.. جدل علمي متجدد بصبغة سياسية

-        الصحة الإسرائيلية: مؤشرات على فعالية الجرعة الثالثة بمواجهة "أوميكرون"

* "الحياة الجديدة":

-        الرئيس يطلع أمير قطر على آخر التطورات السياسية

-        تلقى رسائل تضامن مع من رؤساء العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

-        بحضور الرئيس: افتتاح منافسات كأس العرب رسميا في الدوحة

-        إسرائيل تحول "عيد الأنوار اليهودي" إلى هجوم استيطاني على المقدسات الإسلامية

-        الشيخ يلتقي وزير الخارجية القطري

-        أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس إلى اليابان حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

-        توزيع جائزة الرئيس للدبلوماسية الأكاديمية

-        مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولات لوضع شمعدان على منزل عائلة الكرد

-        إصابات في نابلس والاحتلال يهدم منزلا في سلوان ويجبر مقدسيا على هدم منزله بالمكبر ويستولي على أراض في قريوت والساوية

-        وينسلاند: العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر

-        منصور: إسرائيل تواصل تطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني

-        اشتية يطلع على استعدادات المجلس الأعلى للدفاع المدني لفصل الشتاء

-        السعودية والكويت تدينان اقتحام رئيس دولة الاحتلال الحرم الإبراهيمي

-        "الصحة العالمية": منع السفر لن يوقف انتشار "أوميكرون"

#الصحف الفلسطينية

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