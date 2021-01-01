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البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بالامطار

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بالامطار



رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم الاربعاء بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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