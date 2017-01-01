  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبيد يدعو ماكرون إلى التلويح بالخيار العسكري لمواجهة النووي الإيراني

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يدعو ماكرون إلى التلويح بالخيار العسكري لمواجهة النووي الإيراني



القدس المحتلة /سما/

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المحادثات الجارية في فيينا حول مشروع إيران النووي، في اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية، باريس.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على أن "طهران تنتهج سياسة المماطلة للمضي قدما في مشروعها النووي"، وذلك ضمن المساعي الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وبحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، عبّر لبيد، خلال حديثه إلى الرئيس الفرنسي، عن الموقف الإسرائيلي بـ"ضرورة التلويح بالخيار العسكري لمواجهة المشروع الإيراني"، معتبرا أن الحاجة الملحة هي "إعادة فرض العقوبات ووضع خطة بديلة في للتعامل مع طهران".

واعتبر أنه "لا يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران، بل تشديدها، إضافة إلى تهديدها بشن عملية عسكرية ضدها بغية إجبارها على التنازل عن طموحاتها النووية".

وقال لبيد إن "سباق التسلح النووي الإيراني لن ينتهي في فيينا".

وفي بيان مصور أعقب اجتماعه بماكرون، قال لبيد: "بالمشاركة مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، الذي يزور واشنطن في الأسبوع المقبل، سنواصل العمل من أجل أن يتفهم العالم بأكمله خطورة التهديد الإيراني".

#الخارجية الإسرائيلية #يائير لبيد #اسرائيل #ايمانويل ماكرون #فرنسا #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

هل تعرض رئيس لبنان للإهانة من صحفي سعودي ؟

الأخبار الرئيسية

XRwZk

مقترح جديد لإقامة مطار فلسطيني إسرائيلي مشترك شمال القدس

20211130092034

تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"

كاتس ينتقد بينت.. والجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات شن هجمات عسكرية ضد إيران

فلسطين

هآرتس: أكثر من 100 عائلة مقدسية قد يفترشون الشارع “قريباً”.. وإسرائيل: سنحيي “الملك داود”

الرئيس وبايدن

الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

الاتصالات الفلسطينية