المدرسة الوطنية تخرّج 114 مدربًا من برنامج التأهيل التحضيري للموظف الجديد

رام الله /سما/

احتفلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الثلاثاء، بتخريج 114 مدربًا ومدربةً من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، بمقر المدرسة في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله.

وحمل البرنامج التدريبي عنوان “برنامج تدريب مدربين – التأهيل التحضيري للموظفين المعينين حديثاً”، وتم عقده في مقر المدرسة بين عامي 2017-2020 بواقع 102 ساعة تدريبية.

وتمرس المدربون في تسعة مواضيع تخدم المؤسسات الحكومية والموظف المعين حديثًا، وهي: قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد العام، ومدونة السلوك، والنظام الإداري للدولة والبناء المؤسسي، والمالية العامة، والنوع الاجتماعي، والأمن السيبراني، والبوابة الإلكترونية، والمواطنة.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوزير موسى أبو زيد إن تدريب مدربين بكفاءة عالية لهو أمر مهم جدًا لإعداد موظفي دولة جدد مسلحين بخبرات ومعارف تمكّنهم من العمل بتفانٍ والتواصل مع الجمهور على أساس علمي وعملي صلب، ليكونوا على أهبة الاستعداد لخدمة المواطن الفلسطيني الذي هو أولى أولويات دولتنا الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد: “نواجه العالم بمواردنا البشرية وبما نوفّره من عمليات تمكين لهم، وإعداد الموظف الجديد وتأهيله لهو من مسؤولية الدولة وعلينا أن نتكاتف لنكون سندًا للموظفين الجدد الذين لربما يقعون في الخطأ نتيجة عدم وجود خبرة ومعرفة كافية بالقوانين واللوائح”.

وتابع أن “عملية التعلم في المدرسة الوطنية ليست فقط من خلال المواد التدريبية وما يتلقاه المتدرب من المدرب، بل من خلال الحوار والاختلاط بالأقران والاطلاع على التجارب العملية والمبادرات التي تظهر خلال فترة التدريب”.

وأكد أبو زيد أن “فلسطين اليوم تصدّر الخبرة إلى العالم ولا تستوردها، وتواكب كل التغيرات العالمية في مجال الإدارة العامة والموارد البشرية، ولذلك يقع على عاتق كل من يشغل موقعا قياديا أن يواكب هذه التغيرات حتى نكون قادرين على صناعة الفرق في حياة الشعوب”.

وفي كلمة الخريجين، قال علاء حنتش “إن هذا البرنامج أتاح لنا أن نكون من أوائل المدربين لنسهم في تحقيق رؤية المدرسة، ويكون لدينا موظفون جدد مؤهلون ولديهم المعارف والسلوكيات التي يجب أن يتمتع بها موظف القطاع العام”.

وأضاف حنتش: “من خلال مسيرتنا في المدرسة استطعنا أن نترك أثرا في مواقع عملنا من خلال التدريب الذي تلقيناه، وكانت نتائجه واضحة في نسبة نجاح موظفي العقود الذين تلقوا التدريبات في امتحان التوظيف من قبل الوزارات والهيئات الحكومية”.

وفي الختام، قام أبو زيد والمدير التنفيذي للمدرسة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم وعدد من وكلاء الوزارات بتوزيع الشهادات على خريجي البرنامج التدريبي.