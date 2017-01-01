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"بينت السارق".. دعوى قضائية ضد رئيس وزراء اسرائيل تتهمه بالسرقة

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بينت السارق".. دعوى قضائية ضد رئيس وزراء اسرائيل تتهمه بالسرقة



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن أعضاء حزب "البيت اليهودي"، قدموا اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد رئيس وزراء اسرائيل  "نفتالي بينت" وعدد من أعضاء حزبه الحالي "يمينا".

 وأضافت الصحيفة، أن أعضاء حزب "البيت اليهودي" طالبوا بمقاضاة "بينت" الذي كان سابقاً رئيساً للحزب. 

وبحسب الصحيفة، فإن الدعوى القضائية شملت وزيرة داخلية الاحتلال "أييلت شاكيد" وعضو الكنيست "نير أورباخ".

 وجاء في الدعوى، وفقا لـ"إسرائيل اليوم" العبرية، أن مبالغ كبيرة جرى تحويلها من ميزانية حزب "البيت اليهودي" لطرف ثالث غير معروف دون وثائق لذلك. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن أعضاء حزب "البيت اليهودي" يطالبون "بينت" والآخرين بمبلغ 28 مليون شاقل، حيث كان "بينت"، "شاكيد" و"أورباخ" مسؤولو الحزب في حينه وهم من وافقوا على تحويل هذه الأموال.

#حزب البيت اليهودي #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت

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