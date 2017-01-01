معايعة تستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية

بيت لحم /سما/

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة مدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو وبحضور وكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة يرافقه العميد طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم والعميد د حسن الجمل مدير عام شرطة السياحة والاثار وعدد من مدراء الادارات المختلفة في جهاز الشرطة.

ورحبت الوزيرة معايعة باللواء الحلو والوفد المرافق في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم، مهنئة اياه على الثقة التي اولاها له السيد الرئيس لتولي ادارة جهاز الشرطة، مؤكدة على روح العمل المشترك ما بين الوزارة و جهاز الشرطة في المجال الاثري والسياحي

معايعة تحدثت عن الظروف و المعيقات التي احدثتها جائحة كورونا على القطاع السياحي، حيث ان القطاع السياحي كان من اوائل المتضررين نتيجة هذا الوباء وسيكون اخر المتعافين، مما احدث مجموعة كبيرة من المشاكل والمعيقات للقطاع السياحي الفلسطيني، ولكن وبالشراكة مع القطاع السياحي الخاص ومع جميع الجهات ذات العلاقة سنتجاوز هذه المعيقات وستعود فلسطين منارة للوفود السياحية من جديد

معايعة تحدثت عن عمل جهاز الشرطة السياحية و ضرورة رفد هذا الجهاز بكافة الامكانيات التي تمكنة من العمل بشكل قوي وفعال وخصوصا في ظل ما تعانية فلسطين من عمليت النهب والتنقيب غير القانوني عن اللقى الاثرية بالاضافة لمسؤوليتة عن تطبيق القوانين الخاصة بالسياحة والآثار.

و بدوره فقد اكد اللواء الحلو على ضرورة الاستمرار بنفس العلاقة الثنائية بين الجانبين، للمساهمية بالنهوض بالواقع الامني بشكل عام و خصوصا بمجال السياحة والاثار .

و تباحث الجانبيان في سبل تطوير العلاقة الثنائية المشتركة وسبل رفد جهاز الشرطة السياحية بامكانيات اضافية لرفع مستوى العمل واخر المستجدات الجارية على صعيد احتفالات اعياد الميلاد في محافظة بيت لحم و المساهمة الكبيرة التي يحققها جهاز الشرطة في نجاح هذه الاحتفالات

و بعد اللقاء قام الوفد الضيف بزيارة لكل من برك سليمان وقلعة مراد في ارطاس ولفندق المخاطر بالجدار بانكسي و لكنيسة المهد حيث استمع اللواء لشرح كامل عن كل موقع وما يحتويه من مقتنيات ومعلومات مهمه.